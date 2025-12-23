A Cava lutto cittadino per i funerali di Anna Tagliaferri Il sindaco Servalli | Resteremo vicini alla famiglia

Sarà proclamato il lutto cittadino a Cava de' Tirreni (Salerno) per la morte di Anna Tagliaferri, uccisa dal compagno, Diego Di Domenico, che dopo averla ferita si è suicidato.

Cava de' Tirreni, uccide la compagna, ferisce anche la suocera poi si lancia dal tetto - Una donna uccisa con almeno otto coltellate, la madre della vittima ferita ma non in pericolo di vita e l’assassino morto suicida dopo aver tentato una fuga maldestra. ilmattino.it

Cava de' Tirreni, uccide la compagna Anna Tagliaferri con sette coltellate e si toglie la vita. Ferita la madre di lei: voleva difenderla - La lite e il giallo del movente Erano legati da molti anni e tutti li consideravano una coppia modello. corriere.it

CAVA DE' TIRRENI:SOSPENSIONE EVENTI IN SEGNO DI LUTTO Con Ordinanza n° 394 del 22 dicembre 2025, il Sindaco Vincenzo Servalli ha disposto la sospensione delle attività spettacolari e musicali, fino a tutto il 24 dicembre, in particolare dei previsti a - facebook.com facebook

Nel giorno dei funerali di Anna sarà proclamato il lutto cittadino, come segno di cordoglio e vicinanza alla famiglia x.com

