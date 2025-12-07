Parrucchiere muore per un malore mentre è in bicicletta | intera comunità in lutto
Montopoli Valdarno, 7 dicembre 2025 – I primi a soccorrerlo sono gli amici che erano usciti con lui per il solito appuntamento con la domenica in bici. Da quanto abbiamo appreso hanno provato a rianimarlo, in attesa dei soccorritori della Pubblica Assistenza che sono arrivati tempestivamente: ma per Marcello Lucchesi, 54 anni, parrucchiere di Montopoli, non c’è stato nulla da fare. Il malore che lo ha colto mentre percorreva via Costalbagno nella zona della fonte Tesorino, ieri attorno alle 12, non gli ha lasciato scampo. Il cordoglio della città. L’accaduto ha raggiunto come una freccia avvelenata la comunità di Montopoli e, in pochi minuti, in tanti si sono recati sul posto per capire cosa fosse successo a Marcello, grande sportivo, ex pallavolista, amante della immersioni subacquee. 🔗 Leggi su Lanazione.it
