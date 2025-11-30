Cattolica | il maestro Riccardo Muti inaugura l’anno accademico e benedice il patto fra generazioni
Milano, 30 novembre 2025 – Cresce l’università Cattolica con 13.489 nuovi iscritti. E ad aumentare sono, in particolare, gli studenti nei corsi di laurea magistrale e gli internazionali, con un balzo del 37 per cento rispetto al 2021. “La nostra comunità raggiunge così i 43mila studenti, cui si uniscono quasi 40mila partecipanti a corsi di formazione continua”, stila un bilancio la rettrice Elena Beccalli inaugurando il nuovo anno accademico e inquadrando le sfide nel piano strategico 20262028, tra corsi al debutto, ricerca, spazi e la consapevolezza che “il compito di un’università non è solo trasmettere tecniche, bensì trasmettere il sapere facendone esperienza”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
#Università #Cattolica del #SacroCuore, l'inaugurazione dell'anno accademico con il Maestro #RiccardoMuti Vai su Facebook
#Università #Cattolica del #SacroCuore, l'inaugurazione dell'anno accademico con il Maestro #RiccardoMuti Vai su X
Cattolica: il maestro Riccardo Muti inaugura l’anno accademico (e benedice il patto fra generazioni) - Alla cerimonia, ospite d’onore il direttore d’orchestra, snocciolati i numeri della crescita dell’ateneo: sono 13. Segnala ilgiorno.it
Maestro Muti inaugura con Orchestra Cherubini anno accademico Università Cattolica di Milano - Il grande maestro ha ricordato la laurea honoris causa attribuitagli dall’Università del Sacro Cuore nel 1999 e ha dato vita a una memorabile performance incentrata sull’ouverture del 'Don Giovanni' d ... Riporta adnkronos.com
Inaugurato con Riccardo Muti l'anno accademico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore - Il Maestro per l'occasione ha tenuto nell'Aula Magna una lezione "in musica" con l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini ... Come scrive msn.com