Cattolica | il maestro Riccardo Muti inaugura l’anno accademico e benedice il patto fra generazioni

Milano, 30 novembre 2025 – Cresce l’università Cattolica con 13.489 nuovi iscritti. E ad aumentare sono, in particolare, gli studenti nei corsi di laurea magistrale e gli internazionali, con un balzo del 37 per cento rispetto al 2021. “La nostra comunità raggiunge così i 43mila studenti, cui si uniscono quasi 40mila partecipanti a corsi di formazione continua”, stila un bilancio la rettrice Elena Beccalli inaugurando il nuovo anno accademico e inquadrando le sfide nel piano strategico 20262028, tra corsi al debutto, ricerca, spazi e la consapevolezza che “il compito di un’università non è solo trasmettere tecniche, bensì trasmettere il sapere facendone esperienza”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

