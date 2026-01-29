Longevità sana e alleanza fra generazioni l’impegno dell’Università Cattolica 

La ricerca dell’Università Cattolica mette al centro la sfida di vivere più a lungo senza malanni. Studenti e ricercatori lavorano insieme per trovare soluzioni che favoriscano una vita lunga e in salute, promuovendo anche l’importanza delle relazioni tra le diverse età. L’obiettivo è costruire un legame forte tra generazioni, per affrontare il futuro con più energia e benessere.

La sfida della longevità sana passa per l’alleanza tra generazioni e non può prescindere dall’ impegno in ricerca. “Nel campus romano si tratta di un tema di rilevanza strategica ormai da molti anni, sia nella ricerca scientifica sia nell’attività clinica, in particolare nella prospettiva di un invecchiamento attivo, inclusivo e in salute”. Parola della rettrice dell’ Università Cattolica del Sacro Cuore Elena Beccalli, che n el suo discorso per l’inaugurazione dell’anno accademico nella sede di Roma ha ricordato numeri importanti: “Nel 2025 gli over 80 sono stati circa 4,6 milioni, un numero che ha superato quello dei bambini sotto i 10 anni”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

