La ricerca dell’Università Cattolica mette al centro la sfida di vivere più a lungo senza malanni. Studenti e ricercatori lavorano insieme per trovare soluzioni che favoriscano una vita lunga e in salute, promuovendo anche l’importanza delle relazioni tra le diverse età. L’obiettivo è costruire un legame forte tra generazioni, per affrontare il futuro con più energia e benessere.

La sfida della longevità sana passa per l’alleanza tra generazioni e non può prescindere dall’ impegno in ricerca. “Nel campus romano si tratta di un tema di rilevanza strategica ormai da molti anni, sia nella ricerca scientifica sia nell’attività clinica, in particolare nella prospettiva di un invecchiamento attivo, inclusivo e in salute”. Parola della rettrice dell’ Università Cattolica del Sacro Cuore Elena Beccalli, che n el suo discorso per l’inaugurazione dell’anno accademico nella sede di Roma ha ricordato numeri importanti: “Nel 2025 gli over 80 sono stati circa 4,6 milioni, un numero che ha superato quello dei bambini sotto i 10 anni”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Longevità sana e alleanza fra generazioni, l’impegno dell’Università Cattolica

Approfondimenti su Longevità Sana

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Longevità Sana

Argomenti discussi: L'Università Cattolica di Roma inaugura l'anno accademico, un'alleanza tra generazioni per il futuro.

Longevità: la Regola semplice che funziona più di Diete e PalestraScopri la longevità (regola semplice) che aiuta a vivere meglio e più a lungo senza diete estreme o sforzi eccessivi. microbiologiaitalia.it

Super Longevità: colazione salata, cena presto e digiuno di 12 oreScopri i segreti della Super Longevità e come migliorare davverp la tua vita per vivere più a lungo e in salute. microbiologiaitalia.it

Ho partecipato all’inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Un appuntamento di grande valore per il mondo accademico e per il futuro della formazione. x.com

Monsignor Baturi nominato rappresentante della CEI nel CdA dell’Università Cattolica - facebook.com facebook