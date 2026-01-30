La comunità di Macerata si stringe intorno alla famiglia di Maria Carla Romiti, scomparsa a pochi mesi dal suo 86° compleanno. La professoressa, molto stimata e amata, lascia un vuoto nel cuore di studenti e colleghi. Le esequie si terranno nei prossimi giorni, mentre il paese si prepara a renderle l’ultimo saluto.

Cordoglio e gratitudine per la professoressa di Macerata Maria Carla Romiti. Avrebbe compiuto 86 anni a luglio. Una vita ricca di esperienze, affetti e amicizie "credendo costantemente nella pace", c’è scritto nel manifesto funebre. "Un formidabile esempio di conoscenza – ricorda l’amico Maurizio Boldrini di Minimo Teatro –, capace di aprire ai giovani i più nuovi panorami intellettuali, le strade fuori antologia. La sua cultura letteraria, filosofica poteva innestare conoscenza nei più disparati ambiti, dalla scuola all’attivismo per Amnesty, al teatro, ai laboratori di scrittura. La sua cultura è stata un viaggio continuo, sia per il mondo sia a Macerata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’ultimo saluto alla prof. Carla Romiti

