Valeria Fedeli in Campidoglio l’ultimo saluto alla ex ministra

A Roma, nella sala della Protomoteca in Campidoglio, si svolge l’ultimo saluto a Valeria Fedeli, figura di rilievo del Pd e ex ministra dell’Istruzione, scomparsa a 76 anni. La cerimonia rappresenta un momento di ricordo e rispetto per la sua lunga attività politica e il contributo al settore dell’istruzione.

La sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma è piena per l’ultimo saluto a Valeria Fedeli, storica esponente del Pd ed ex ministra dell’Istruzione, morta martedì all’età di 76 anni. Tante le personalità presenti: dal commissario europeo Paolo Gentiloni, agli ex segretari come dem Walter Veltroni, Nicola Zingaretti, Matteo Renzi e Massimo D’Alema, fino al segretario della Cgil Maurizio Landini e l’attuale segretaria del Pd Elly Schlein, insieme a Dario Franceschini. Ad aprire gli interventi il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Presenti anche tanti esponenti di altri partiti come la ministra dell’Università Anna Maria Bernini, e Renata Polverini. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Valeria Fedeli, in Campidoglio l’ultimo saluto alla ex ministra Leggi anche: Valeria Fedeli, da Schlein a Bertinotti: i politici alla camera ardente dell’ex ministra – FOTO Leggi anche: È morta l'ex ministra Valeria Fedeli Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Valeria Fedeli, l’ultimo saluto in Campidoglio - (LaPresse) La sala della Protomoteca in Campidoglio è piena per l’ultimo saluto a Valeria Fedeli, storica esponente del Pd morta martedì all'età ... stream24.ilsole24ore.com

Valeria Fedeli, da Schlein a Bertinotti: i politici alla camera ardente dell’ex ministra – FOTO - Tantissimi politici e rappresentanti delle istituzioni alla camera ardente di Valeria Fedeli, aperta questa mattina in Campidoglio a Roma. msn.com

Valeria Fedeli: la camera ardente in Campidoglio. Renzi e Franceschini, primi ad arrivare - Il sindaco Gualtieri apre la camera ardente dalle 10 alle 18. roma.corriere.it

Valeria Fedeli, la camera ardente in Campidoglio: politici e giornalisti per l'ultimo saluto all'ex

Valeria Fedeli è morta. L'ex parlamentare e ministra del Pd aveva 76 anni. A lungo dirigente Cgil, era stata responsabile dell'Istruzione nel governo Gentiloni e, in precedenza, vicepresidente del Senato, dove era stata eletta nel 2013. "Ho appreso con molto di facebook

Ho un bello, anche se breve, ricordo di Valeria Fedeli. Mi dispiace molto per la sua scomparsa. ur nella divergenza su cosa sarebbe stato utile fare per la scuola italiana la ricordo come una persona che aveva sinceramente a cuore il futuro di questa malridott x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.