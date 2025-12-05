Il presidente della Lega spagnola: "Noi costruiamo stadi nuovi e puntiamo sulle seconde squadre. Il calcio gratis in tv non è un modello sostenibile. La Superlega? In 4 anni hanno fatto 4 format". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La ricetta di Tebas, numero 1 della Liga: "Stop pirateria, si investa su talento e infrastrutture"