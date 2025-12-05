La ricetta di Tebas numero 1 della Liga | Stop pirateria si investa su talento e infrastrutture

Gazzetta.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Lega spagnola: "Noi costruiamo stadi nuovi e puntiamo sulle seconde squadre. Il calcio gratis in tv non è un modello sostenibile. La Superlega? In 4 anni hanno fatto 4 format". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

la ricetta di tebas numero 1 della liga stop pirateria si investa su talento e infrastrutture

© Gazzetta.it - La ricetta di Tebas, numero 1 della Liga: "Stop pirateria, si investa su talento e infrastrutture"

Altre letture consigliate

ricetta tebas numero 1La ricetta di Tebas, numero 1 della Liga: "Stop pirateria, si investa su talento e infrastrutture" - Il presidente della Lega spagnola: "Noi costruiamo stadi nuovi e puntiamo sulle seconde squadre. Riporta gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Ricetta Tebas Numero 1