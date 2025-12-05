La ricetta di Tebas numero 1 della Liga | Stop pirateria si investa su talento e infrastrutture
Il presidente della Lega spagnola: "Noi costruiamo stadi nuovi e puntiamo sulle seconde squadre. Il calcio gratis in tv non è un modello sostenibile. La Superlega? In 4 anni hanno fatto 4 format". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altre letture consigliate
La ricetta di Tebas, numero 1 della Liga: "Stop pirateria, si investa su talento e infrastrutture" - Il presidente della Lega spagnola: "Noi costruiamo stadi nuovi e puntiamo sulle seconde squadre. Riporta gazzetta.it