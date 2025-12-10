Usa il video inedito dell' arresto di Luigi Mangione sospettato dell’omicidio Thompson
Un video inedito, registrato dalla bodycam di un agente, mostra i primi momenti dell’intervento della polizia in Pennsylvania all’interno di un McDonald’s, durante il quale Luigi Mangione, sospettato dell’omicidio Thompson, viene fermato e arrestato. Le immagini offrono una nuova prospettiva sull’arresto e sui dettagli dell’intervento policiale.
(LaPresse) Un video inedito, ripreso dalla bodycam di un agente, documenta i primi istanti dell’intervento della polizia della Pennsylvania (Usa) all’interno di un McDonald’s, dove Luigi Mangione viene fermato e poi arrestato. Mangione si presenta con un falso nome, “Mark Rosario”, dopo che un dipendente del locale aveva segnalato la sua presenza in seguito alle segnalazioni di alcuni clienti che credevano di riconoscerlo. Il 27enne era ricercato per l’omicidio di Brian Thompson, amministratore delegato di UnitedHealthcare, ucciso a colpi d’arma da fuoco su un marciapiede di Midtown Manhattan nel dicembre 2024. 🔗 Leggi su Lapresse.it
