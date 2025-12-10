Luigi Mangione a processo per l’omicidio Thompson il video dell’arresto al McDonald’s e i piani di fuga del sospettato

Luigi Mangione è a processo per l'omicidio di Brian Thompson, amministratore delegato di United Healthcare. Un video inedito dell’arresto, avvenuto un anno fa in un McDonald's in Pennsylvania, mostra i momenti dell’arresto e i tentativi di fuga del sospettato. L’episodio ha suscitato grande attenzione e apre nuove riflessioni sul caso.

Il video inedito dell’arresto di Luigi Mangione è stato diffuso ieri a New York, a un anno esatto dal fermo, da parte di due agenti di polizia in un McDonald’s in Pennsylvania, dell’uomo sospettato di aver ucciso l’ amministratore delegato di United Healthcare Brian Thompson, a New York, il 4 dicembre 2024. Il filmato, girato con una bodycam indossata da un poliziotto, mostra due agenti avvicinarsi a Mangione mentre è seduto a un tavolo con una mascherina medica. Il ragazzo, che indossava un berretto arancione ruggine e un cappotto nero, dichiarò di chiamarsi Mark Rosario. I suoi avvocati sostengono che la polizia non ha letto correttamente a Mangione i suoi diritti costituzionali prima del suo arresto e ha perquisito i suoi effetti personali senza un mandato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Luigi Mangione a processo per l’omicidio Thompson, il video dell’arresto al McDonald’s e i piani di fuga del sospettato

Un video ripreso dalla bodycam dei poliziotti, e diffuso solo ora, mostra la prima interazione tra un agente di polizia e Luigi Mangione all'interno di un McDonald's ad Altoona, in Pennsylvania

Un video e altre novità sul caso Luigi Mangione - Il primo dicembre è iniziata una fase preliminare del processo contro Luigi Mangione, il ventisettenne statunitense accusato di aver ucciso Brian Thompson – amministratore delegato della società ... Come scrive ilpost.it