L’UE conferma durata aggiornamenti ma obbligo per produttori rimane opzionale

L’Unione Europea ha deciso di mantenere in vigore la regola sui aggiornamenti di sicurezza per gli smartphone. I produttori devono offrire patch di sicurezza per almeno cinque anni, ma non sono più obbligati a rilasciarle. La misura resta in vigore, anche se ora la consegna degli aggiornamenti diventa opzionale. La decisione potrebbe influenzare la sicurezza dei dispositivi per molti utenti europei.

L’Unione Europea ha confermato che i produttori di smartphone devono garantire il mantenimento delle patch di sicurezza per almeno cinque anni dall’uscita del dispositivo, ma non sono obbligati a rilasciarle. Il chiarimento arriva dopo mesi di aspettative e interpretazioni divergenti sulle reali conseguenze del regolamento Ecodesign, entrato in vigore a gennaio 2026. Il testo normativo, in particolare l’Allegato II, punto 6, lettera a), stabilisce che i produttori devono “mantenere disponibili” gli aggiornamenti software per almeno cinque anni dalla data di fine immissione sul mercato. Non impone, però, l’obbligo di rilasciarli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

