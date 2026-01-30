L’UE conferma durata aggiornamenti ma obbligo per produttori rimane opzionale
L’Unione Europea ha deciso di mantenere in vigore la regola sui aggiornamenti di sicurezza per gli smartphone. I produttori devono offrire patch di sicurezza per almeno cinque anni, ma non sono più obbligati a rilasciarle. La misura resta in vigore, anche se ora la consegna degli aggiornamenti diventa opzionale. La decisione potrebbe influenzare la sicurezza dei dispositivi per molti utenti europei.
L’Unione Europea ha confermato che i produttori di smartphone devono garantire il mantenimento delle patch di sicurezza per almeno cinque anni dall’uscita del dispositivo, ma non sono obbligati a rilasciarle. Il chiarimento arriva dopo mesi di aspettative e interpretazioni divergenti sulle reali conseguenze del regolamento Ecodesign, entrato in vigore a gennaio 2026. Il testo normativo, in particolare l’Allegato II, punto 6, lettera a), stabilisce che i produttori devono “mantenere disponibili” gli aggiornamenti software per almeno cinque anni dalla data di fine immissione sul mercato. Non impone, però, l’obbligo di rilasciarli. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su UE Smartphone
L’UE introduce norme su aggiornamenti mobile, ma il design delle regole suscita critiche da esperti tecnici
L’Unione Europea ha approvato nuove regole per aggiornare i dispositivi mobili.
Cime Tempestose: svelata la durata, il rating conferma l'alto tasso erotico
Cime Tempestose, l'adattamento del celebre romanzo di Emily Brontë con Margot Robbie e Jacob Elordi, arriverà nelle sale il 12 febbraio.
Ultime notizie su UE Smartphone
Argomenti discussi: Alta Velocità in Calabria, l’Ue conferma i piani ma resta il nodo di progetti e fondi; Ucraina, gli aiuti Ue sfiorano i 200 miliardi; Groenlandia, il Parlamento europeo sospende l'intesa sui dazi con gli Usa; Ue conferma, 'von der Leyen diretta a Bruxelles per preparare summit'.
Aggiornamenti smartphone per 5 anni: arriva la conferma, l’ecodesign UE non obbliga i produttoriIl regolamento Ecodesign non obbliga i produttori a garantire 5 anni di aggiornamenti software: impone solo di mantenere disponibili quelli eventualmente rilasciati. Le Autorità confermano. msn.com
L'Ue lancia la riforma delle tlc, 'fibra, 5G e cooperazione per le Big Tech'(ANSA) - ROMA, 21 GEN - L'Europa presenta il nuovo Digital networks act (Dna) 'per modernizzare e armonizzare le regole sulle reti digitali'. innovazione.tiscali.it
Gloria De Lazzari è stata soffocata e trovata morta a casa di James Morton. Udienza durata dieci minuti, il giudice conferma la misura cautelare. Più avanti una perizia psichiatrica facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.