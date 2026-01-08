Cime Tempestose | svelata la durata il rating conferma l' alto tasso erotico

Cime Tempestose, l'adattamento del celebre romanzo di Emily Brontë con Margot Robbie e Jacob Elordi, arriverà nelle sale il 12 febbraio. La produzione, confermata come ad alto contenuto erotico, ha recentemente annunciato la durata e il rating ufficiale. Un’interpretazione moderna del classico che promette di mantenere intatte le atmosfere intense e coinvolgenti della storia originale.

Margot Robbie e Jacob Elordi coinvolti in un adattamento ad alto tasso di erotismo del classico di Emily Brontë, in uscita nei cinema il 12 febbraio con Warner Bros. Manca un mese all'arrivo della nuova versione di Cime tempestose, al cinema dal 12 febbraio con Warner Bros. Oggi sono state diffuse le informazioni sulla durata e sul rating, che conferma l'alto tasso erotico della versione di Emerald Fennell. Secondo quanto anticipato da World of Reel il film sarebbe ufficialmente pronto: ieri ha ottenuto la classificazione "R" dalla MPA per "contenuti sessuali". Niente di sorprendente per chi attende l'uscita della pellicola, che fin dal trailer si preannuncia ricca di immagini iper-sessualizzate, molto più esplicite di qualsiasi precedente adattamento.

