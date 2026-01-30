Ludmilla Radchenko difende Gerry Scotti e pubblica le chat con Corona | Fai un gossip con me ti rilancio

Ludmilla Radchenko si schiera a difesa di Gerry Scotti e pubblica le chat con Fabrizio Corona. La showgirl ha risposto alle accuse di Corona, che aveva fatto allusioni sui rapporti tra le Letterine di Passaparola e il conduttore tv, e ha minacciato di rilanciare un gossip con lui. La vicenda si è fatta subito calda, con Radchenko che ha deciso di mettere i puntini sulle i.

Ludmilla Radchenko ha preso posizione contro Fabrizio Corona dopo le pesanti allusioni fatte a Falsissimo sui rapporti tra le Letterine di Passaparola e Gerry Scotti. L'artista ha pubblicato le chat con l'ex re dei paparazzi che ha provato a convincerla a creare un gossip con lui: "Nessuno si ricorda di te, ti rilancio".

