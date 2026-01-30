Ludmilla Radchenko si sfoga sui social, pubblicando le chat con Fabrizio Corona dopo le accuse rivolte alle Letterine di Passaparola e a Gerry Scotti. La modella ha deciso di mostrare le conversazioni per mettere i puntini sulle i, lasciando poco spazio alle interpretazioni. Il clima intorno al conduttore e al suo nuovo show, Falsissimo, diventa sempre più teso, mentre Corona continua a far parlare di sé con dichiarazioni che alimentano la polemica.

Il clima attorno a Fabrizio Corona e al suo nuovo format Falsissimo si fa sempre più incandescente. Dopo le pesanti affermazioni su Gerry Scotti e le presunte relazioni con le Letterine di Passaparola (nella giornata di ieri lo stesso conduttore aveva negato ogni addebito ), è arrivata la reazione durissima di una delle dirette interessate. Ludmilla Radchenko, che da anni ha abbandonato il piccolo schermo per affermarsi come pittrice internazionale, ha deciso di rompere il silenzio non con un’intervista, ma mostrando le prove di quanto accade dietro le quinte. Attraverso i propri canali social, l’artista ha diffuso gli screenshot di una conversazione privata con Corona, svelando le insistenze dell’ex agente dei paparazzi per portarla nel suo programma e la sua ferma volontà di restare fuori da quello che ha definito un “secchio” di fango mediatico. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Ludmilla Radchenko furiosa con Corona pubblica le chat con lui dopo le accuse alle Letterine e a Gerry Scotti

Approfondimenti su Fabrizio Corona

Ex Letterina Ludmilla Radchenko pubblica le chat con Fabrizio Corona e dice di essere “avvelenata”.

In un contesto di critiche e accuse pubbliche, Fabrizio Corona ha rivolto nuove insinuazioni a Gerry Scotti, coinvolgendo anche le Letterine di Passaparola.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Fabrizio Corona

Argomenti discussi: Ludmilla Radchenko, ex Letterina pubblica le chat con Fabrizio Corona: Ti volevo parlare di una cosa, fidati...; Ludmilla Radchenko furiosa con Corona: Perché hai fatto il mio nome, io sono pulita | VIDEO; Ludmilla Radchenko furiosa con Corona pubblica le chat con lui dopo le accuse alle Letterine e a Gerry Scotti; Ludmilla Radchenko furiosa con Corona | Perché hai fatto il mio nome io sono pulita | VIDEO.

Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko si separano: È l’unico modo per volersi beneDopo 17 anni di relazione, Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko hanno deciso di separarsi. A comunicarlo, sono stati i diretti interessati con un messaggio sui social, in cui hanno spiegato anche i ... dilei.it

«Non è vero! Mi stanno scrivendo tutti. Ma che rottura di c…». È la reazione furiosa di Ludmilla Radchenko dopo essere stata tirata in ballo da Fabrizio Corona durante l’ultima puntata di Falsissimo, dove il re del gossip aveva accusato Gerry Scotti di aver avut - facebook.com facebook