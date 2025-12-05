FLAUTISSIMO 2025 – “Tutto quello che avrei voluto dirti. o quasi” 27a edizione – Direzione artistica: Stefano Cioffi FABRIZIO BENTIVOGLIO AL TEATRO INDIA E LUCIA MASCINO AL TEATRO TORLONIA CONCLUDONO LA 27a EDIZIONE DI FLAUTISSIMO FESTIVAL 2025 La sezione Parole, Teatro & Musica della 27ª edizione di Flautissimo, il festival romano diretto da Stefano Cioffi e organizzato dall’ Accademia Italiana del Flauto, si avvia alla conclusione con due appuntamenti d’eccezione: Fabrizio Bentivoglio al Teatro India con Piccolo almanacco dell’attore e Lucia Mascino al Teatro Torlonia con Teresa la notte. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - L’ 8 dicembre Fabrizio Bentivoglio al Teatro India e Lucia Mascino al Teatro Torlonia il 10 e l’11 dicembre