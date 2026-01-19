Teatro Lucia Mascino con Il Senno a Bologna Roma e Napoli

Lucia Mascino torna con “Il Sen(n)o”, un monologo che si inserisce nel panorama del teatro contemporaneo. Dopo aver riscosso successo a Milano, Genova e Firenze, lo spettacolo prosegue la sua tournée, toccando Bologna, Roma e Napoli. Un’occasione per riflettere su temi attuali attraverso un’interpretazione intensa e coinvolgente, in un contesto teatrale che valorizza la scena italiana e le sue produzioni più significative.

Roma, 19 gen. (askanews) – Dopo Milano, Genova e Firenze, “Il sen(n)o” prosegue la sua tournée italiana confermandosi come uno dei monologhi più incisivi del teatro contemporaneo. Accolto con entusiasmo da pubblico e critica fin dal debutto, lo spettacolo colpisce per la forza del testo e per l’interpretazione intensa di Lucia Mascino, diretta da Serena Sinigaglia. Nel corso della stagione lo spettacolo sarà in scena in diverse città, tra cui Parma (Teatro al Parco) il 30 gennaio, Bologna al teatro Duse il 4 febbraio, Roma al Teatro Vascello il 9, 10 e 11 febbraio, a Magione (PG) Teatro Mengoni il 13, il 18 a Bollate (MI) al Teatro LaBolla, Bolzano (Teatro Cristallo) il 21 febbraio, Napoli al Piccolo Bellini dal 24 febbraio al primo marzo e Barga (LU) al Teatro dei Differenti il 7 marzo.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Lucia Mascino, attrice anconetana, attraversa con eleganza e versatilità i mondi del teatro e del cinema, spesso considerati pianeti distinti. La sua carriera, ricca di successi e sfide, dimostra come la passione e il talento possano unire questi universi, dimostrando che alla fine vince sempre la squadra.

