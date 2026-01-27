Ci sarà un biopic su Giorgio Armani verrà girato in Ungheria da un premio Oscar

Il biopic su Giorgio Armani sarà girato in Ungheria, con la regia di un premio Oscar, Bobby Moresco. La produzione è affidata ad Andrea Iervolino e alla società Taic Funding. Il progetto mira a raccontare la vita e l’eredità del celebre stilista, offrendo uno sguardo approfondito sulla sua carriera e influenza nel mondo della moda.

Ci sarà un biopic su Giorgio Armani. E sarà un premio Oscar a dirigerlo. Dietro la telecamera ci sarà Bobby Moresco, mentre la produzione sarà di Andrea Iervolino con la società Taic Funding che nelle scorse ore ha diffuso una nota spiegando la decisione assunta e sottolineando che il biopic verrà girato in Ungheria e non in Italia. L'investimento per il documentario su ‘Re Giorgio’ è di circa 135 milioni di dollari. L'Ungheria è stata scelta dopo una “analisi approfondita del piano di investimento e ad un ampio confronto con il pool di banche e fondi statunitensi che supportano Taic Funding, alla luce dell'attuale contesto produttivo e amministrativo italiano”, si legge nel comunicato della società guidata da Iervolino.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Giorgio Armani

È stato annunciato l’avvio delle riprese del film biografico su Giorgio Armani, diretto da un regista premio Oscar.

È in fase di sviluppo “Armani — The King of Fashion”, un biopic sulla vita di Giorgio Armani, diretto da Bobby Moresco, premio Oscar.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Giorgio Armani

