Lotto fortunato | la vincita anche nella tabaccheria del centro di Monza

Questa mattina a Monza, vicino al Duomo, un giocatore ha vinto una somma importante al Lotto. La vincita arriva dopo il concorso di giovedì 29 gennaio, che ha distribuito in tutta Lombardia oltre 43 mila euro. La notizia circola tra i clienti delle tabaccherie della zona, che parlano di una giocata fortunata e di un colpo che cambia la giornata di qualcuno. La vincita nel centro di Monza si aggiunge alle altre di questa settimana, confermando come il gioco possa portare sorprese anche nelle città più piccole.

Lotto fortunato in Lombardia e una giocata vincente anche a Monza, a due passi dal Duomo. Come riporta Agipronews, nel concorso di giovedì 29 gennaio sono stati vinti complessivamente 43.666 euro, tra i premi più alti registrati in Lombardia. Un colpo da quasi 10mila euro (per l'esattezza 9mila e 900 euro) è stato messo a segno nella ricevitoria monzese di via Vittorio Emanuele, proprio in centro. Le altre giocate vincenti a Paderno Dugnano (23.250 euro) e a Castel Mella (Brescia) con un ambo, due ambi Oro e un terno Oro valgono 10.516 euro.

Una vincita di cinque cifre, ottenuta con soli 4 euro al 10 e Lotto, trasforma una semplice giocata in un gesto di generosità.

A Forlimpopoli, una tabaccheria ha registrato due vincite da cinque cifre al Superenalotto, incluso un colpo milionario dopo Natale.

