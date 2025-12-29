Ad un numero dal colpo milionario vincita a cinque cifre dopo Natale | doppio 5 al Superenalotto nella stessa tabaccheria

A Forlimpopoli, una tabaccheria ha registrato due vincite da cinque cifre al Superenalotto, incluso un colpo milionario dopo Natale. Un episodio che testimonia come la fortuna possa bussare alle porte anche nelle occasioni più inaspettate, segnando un momento di grande entusiasmo per la comunità locale. Un evento che rafforza la tradizione di questa località come scenario di fortunate coincidenze.

La Fortuna sembra aver scelto Forlimpopoli come una delle sue mete preferite in questo periodo natalizio. Nell'estrazione di sabato scorso del SuperEnalotto, sono state centrate due vincite significative al punto vendita Mingalabar di via XXV Ottobre 4, ubicato all'interno del centro commerciale.

