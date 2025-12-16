Investite 4 euro arriva una vincita a cinque cifre alla tabaccheria fortunata col 10 e Lotto Aiuterò un' amica in difficoltà

Una vincita di cinque cifre, ottenuta con soli 4 euro al 10 e Lotto, trasforma una semplice giocata in un gesto di generosità. Nel periodo natalizio, la fortuna si combina con un atto di solidarietà, dimostrando come un colpo fortunato possa portare non solo ricchezza, ma anche altruismo e speranza.

Un piccolo colpo di fortuna che arriva nel periodo più magico dell’anno e che si trasforma subito in un gesto di solidarietà. È successo lunedì nel bar-tabaccheria di Fabio Sansovini, dove una cliente abituale ha centrato una bella vincita al 10eLotto, giocando appena 4 euro.La donna, con una. Forlitoday.it

