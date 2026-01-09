Lotta allo spaccio di droga | due arresti a Cerveteri

Nella giornata del 9 gennaio 2026, i carabinieri di Ladispoli hanno effettuato un’operazione di contrasto allo spaccio di droga a Cerveteri, arrestandone due persone. L’intervento, inserito in una più vasta attività di controllo territoriale, ha permesso di individuare e disarticolare una rete di spaccio attiva nella zona, contribuendo alla sicurezza del territorio e alla tutela della comunità locale.

Cerveteri, 9 gennaio 2026 – Durante un servizio di controllo territoriale, svolto nell'ambito di una più ampia operazione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, che i carabinieri della Stazione di Ladispoli hanno individuato movimenti ritenuti d'interesse operativo nel comune di Cerveteri, avviando un'operazione che ha permesso di individuare una rete di spaccio attiva nella zona. L'operazione si è conclusa con l'arresto di due persone, entrambe ritenute responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, uno dei due è stato colto nell'atto di cedere una dose di cocaina a un giovane del posto, circostanza che ha determinato l'immediato intervento dei militari.

