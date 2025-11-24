Lotta al gioco d' azzardo nella terza età in arrivo il nuovo opuscolo con due novità

Lotta al gioco d'azzardo, arriva l'opuscolo. Un volumetto di prevenzione dell'equipe Disturbo da gioco d'azzardo delle Aziende sanitarie che sarà presentato ufficialmente venerdì 28, alle 17.30, al centro sociale 'Il Barco'. Si tratta di un evento rivolto alla cittadinanza per accrescere la.

