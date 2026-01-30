lory del santo vicina ai genitori delle vittime di crans montana

Lory Del Santo si è detta vicina ai genitori delle vittime dell’incidente di Crans Montana. La showgirl ha commentato che perdere un figlio è un dolore che non si rimargina mai, lasciando tutti senza parole. La sua vicinanza ai familiari colpiti arriva in un momento difficile, mentre le famiglie cercano di affrontare questa tragedia che ha sconvolto la comunità.

"Perdere un figlio è un trauma impossibile da superare, una ferita che non guarisce mai del tutto", commenta Lory Del Santo I genitori dei ragazzi di Crans Montana sono stati vittimi di una tragedia: hanno perso i propri figli a causa del rogo scoppiato a Le Constellation. Ma il loro dolore, per quanto può essere comprensibile forse non è può essere davvero compreso se non da chi ha subito una tragedia simile. Lory Del Santo a Adn Kronos ha speso due parole su ciò, sottolineando quanto sia doloroso perdere un figlio. "Perdere un figlio è un trauma impossibile da superare, una ferita che non guarisce mai del tutto.

