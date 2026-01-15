Crans Montana il Papa commosso incontra i genitori delle vittime

Il Papa Leone XIV ha incontrato oggi i genitori delle vittime di Crans Montana, offrendo loro parole di conforto. Durante l'incontro, ha espresso il suo dolore e ha riconosciuto la difficile prova che stanno affrontando, sottolineando la solidarietà della Chiesa in momenti di dolore. L’evento rappresenta un gesto di vicinanza e sostegno per le famiglie colpite da questa tragedia.

Papa Leone XIV ha accolto la richiesta ed oggi ha provato a dare conforto ai familiari delle vittime di Crans Montana: "Non posso spiegarvi, cari fratelli e sorelle, perché sia stato chiesto a voi e ai vostri cari di affrontare una tale prova". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Crans Montana, il Papa commosso incontra i genitori delle vittime Leggi anche: Crans-Montana, Papa Leone XIV incontra i familiari delle vittime Leggi anche: Crans-Montana, i funerali delle vittime. Mattarella incontra le famiglie Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Il Papa, commosso e sconvolto per Crans-Montana; Riparte il consiglio regionale, minuto di silenzio commosso per Crans-Montana; Crans-Montana, le 48 ore decisive per i due feriti più gravi. Genitori delle vittime domani dal Papa; Cantone Jura, 'un pensiero commosso alle vittime di Crans Montana'. Crans Montana, il Papa riceve i familiari delle vittime: "Commosso e sconvolto" - "Siate certi della vicinanza di Gesù e della sua tenerezza" e "siate certi della sua preghiera e della mia preghiera personale", ha detto il Papa ai familiari delle vittime del rogo ... tg24.sky.it

Il Papa: "Commosso e sconvolto per Crans-Montana" - Citando le sofferenze subite da Gesù ha aggiunto: "Siate certi della sua vicinanza e della sua tenerezza e "siate certi della ... ansa.it

Religione Il Papa commosso e sconvolto per Crans-Montana - «Sono molto commosso e sconvolto nell'incontrarvi, care famiglie, in questo momento di grande dolore e sofferenza». bluewin.ch

Crans Montana: Chiara Costanzo morta a 16 anni, il ricordo del padre - Vita in diretta 05/01/2026

Nessun rapporto amichevole, nessun contatto oltre quello lavorativo, nessuna empatia, Cyane Panine, la cameriera francese di 24 anni morta nel rogo di Crans Montana, aveva la sensazione di essere sfruttata dai suoi datori di lavoro, i coniugi Moretti. Il racco facebook

Crans-Montana, risarcimenti urgenti: 10mila euro per ogni vittima x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.