crans montana il papa commosso incontra i genitori delle vittime

Il Papa Leone XIV ha incontrato oggi i genitori delle vittime di Crans Montana, offrendo loro parole di conforto. Durante l'incontro, ha espresso il suo dolore e ha riconosciuto la difficile prova che stanno affrontando, sottolineando la solidarietà della Chiesa in momenti di dolore. L’evento rappresenta un gesto di vicinanza e sostegno per le famiglie colpite da questa tragedia.

Papa Leone XIV ha accolto la richiesta ed oggi ha provato a dare conforto ai familiari delle vittime di Crans Montana: "Non posso spiegarvi, cari fratelli e sorelle, perché sia stato chiesto a voi e ai vostri cari di affrontare una tale prova". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

