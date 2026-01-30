Le opposizioni hanno bloccato l’ingresso di CasaPound a Montecitorio. La Camera ha annullato l’evento dopo che le forze di sinistra hanno deciso di respingere l’assegnazione dello spazio. Nessun rappresentante di estrema destra è entrato nell’aula, e l’evento è stato cancellato sul nascere. La tensione tra le parti si sente, ma alla fine l’intera operazione è saltata, con le opposizioni che hanno deciso di fare muro contro questa iniziativa.

AGI - Le opposizioni fanno muro e 'respingono' CasaPound e le altre forze di estrema destra, impedendo loro di entrare a Montecitorio. L'evento in questione era una conferenza stampa su remigrazione e riconquista, organizzata grazie al deputato della Lega Domenico Furgiuele. La Camera ha deciso in extremis di annullare la conferenza per motivi di ordine pubblico, dopo che deputati di Pd, Avs, M5s e Azione avevano 'occupato' la sala in un "presidio democratico", leggendo gli articoli della Costituzione. Ci sono stati momenti di tensione e ressa, preceduti dai tentativi del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, di far desistere Furgiuele. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - L'opposizione 'respinge' CasaPound. La Camera annulla l'evento

Approfondimenti su CasaPound EstremaDestra

La Camera ha annullato una conferenza prevista con Casapound dopo che un gruppo di deputati di Pd, M5s e Avs ha occupato la sala stampa.

La Camera dei Deputati ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni al decreto legge sull’Ilva.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su CasaPound EstremaDestra

Argomenti discussi: Furgiuele con i neofascisti alla Camera, protesta anche la Lega ma il deputato calabrese tira dritto: Il convegno si farà · LaC News24; Casapound trascina Fronte Skinheads in Parlamento sulla remigrazione, l’ombra della Lega scatena polemiche e tensioni nazionali.

Opposizione 'respinge' CasaPound. La Camera annulla l'eventoLe opposizioni fanno muro. E 'respingono' CasaPound e le altre forze di estrema destra impedendogli di entrare a Montecitorio, dove avrebbero dovuto tenere, grazie al deputato della Lega Domenico Furg ... italiaoggi.it

La Camera blocca incontri con CasaPound: la protesta dell’opposizione ferma la conferenza sulla remigrazioneCamera blocca incontri CasaPound: conferenze annullate tra proteste e tensioni politiche. Ecco cosa è accaduto. notizie.it

A Montecitorio la conferenza stampa di Casapound è stata annullata dopo le proteste dell’opposizione. Ma la risposta delle istituzioni è stata annullare, per motivi di ordine pubblico, tutte le conferenze stampa previste. - facebook.com facebook

Fuori i fascisti dal Parlamento! Oggi come AVS insieme agli altri deputati delle opposizioni abbiamo impedito la vergognosa sfilata di Casapound alla Camera dei Deputati. Un oltraggio alla Repubblica italiana, nata dalla Resistenza. Il fascismo non è un'op x.com