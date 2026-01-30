conferenza con casapound la camera annulla tutto per ordine pubblico

La Camera ha annullato una conferenza prevista con Casapound dopo che un gruppo di deputati di Pd, M5s e Avs ha occupato la sala stampa. La riunione, che doveva cominciare alle 11.30, è stata interrotta per motivi di ordine pubblico. Caso chiuso sul momento, ma la polemica continua.

Un gruppo di deputati di Pd, M5s e Avs ha occupato la sala stampa della Camera dove, alle 11.30, era prevista la conferenza stampa sulla remigrazione con il portaboce di Casapound Luca Marsella, Ivan Sogari di Veneto Fronte Skinheads, Jacopo Massetti, ex di Forza Nuova, e Salvatore Ferrara della Rete dei Patrioti. Ieri le opposizioni avevano fatto capire che avrebbero ostacolato l’iniziativa per “impedire l’ingresso di nazisti nel palazzo”. La sala è stata prenotata dal deputato leghista Domenico Furgiuele. Annullate per ordine pubblico tutte le conferenze stampa di oggi, così come deciso e confermato dalla Presidenza della Camera. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Una conferenza stampa sulla remigrazione organizzata dal leghista Furgiuele con la partecipazione di figure di Casapound mette in agitazione la Camera.

La Lega ha annunciato una conferenza stampa per il 30 gennaio presso la Camera dei deputati, incentrata sulla questione della remigrazione e le alleanze con CasaPound e Veneto Fronte Skinheads.

Argomenti discussi: Pagliarulo: Leggo con raccapriccio che il 30 gennaio si svolgerebbe alla Camera una conferenza stampa di esponenti di CasaPound per lanciare un’iniziativa sulla remigrazione. E’ uno sfregio alla natura antifascista della Repubblica; Camera, presidente Fontana critico su conferenza con Casapound: Inopportuna; CasaPound per la remigrazione alla Camera con sponda leghista; La Lega porta la remigrazione alla Camera: il 30 gennaio la conferenza stampa con Casapound e altre sigle di estrema destra.

