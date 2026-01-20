Ex Ilva | Camera respinge pregiudiziali opposizione al Dl

La Camera dei Deputati ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni al decreto legge sull’Ilva. Con 165 voti contrari e 84 favorevoli, l’aula ha confermato la validità del provvedimento, proseguendo l’iter legislativo. La decisione si inserisce nel contesto delle misure adottate per la gestione e il rilancio dell’Ilva, con un’attenzione particolare alle questioni industriali e occupazionali.

Roma, 20 gen (Adnkronos) - L'aula della Camera, con 165 no e 84 sì, ha respinto le pregiudiziali al Dl Ilva presentate dalle opposizioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

