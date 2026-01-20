Ex Ilva | Camera respinge pregiudiziali opposizione al Dl

La Camera dei Deputati ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni al decreto legge sull’Ilva. Con 165 voti contrari e 84 favorevoli, l’aula ha confermato la validità del provvedimento, proseguendo l’iter legislativo. La decisione si inserisce nel contesto delle misure adottate per la gestione e il rilancio dell’Ilva, con un’attenzione particolare alle questioni industriali e occupazionali.

Roma, 20 gen (Adnkronos) - L'aula della Camera, con 165 no e 84 sì, ha respinto le pregiudiziali al Dl Ilva presentate dalle opposizioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ex Ilva: Camera respinge pregiudiziali opposizione al Dl Leggi anche: Dl sicurezza, Consulta respinge ricorso di Magi **Dl transizione: ok Camera a fiducia con 205 sì**La Camera ha approvato con 205 sì la fiducia sul decreto legge relativo al Piano transizione 5. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ex Ilva: Camera respinge pregiudiziali opposizione al Dl - Roma, 20 gen (Adnkronos) - L'aula della Camera, con 165 no e 84 sì, ha respinto le pregiudiziali al Dl Ilva presentate dalle opposizioni. iltempo.it Ex Ilva, il Senato sblocca i fondi per tenere aperta l'acciaieria: pronto un prestito statale se salta la vendita - Via libera al decreto: 108 milioni subito per la produzione e 149 milioni nel 2026 se l’impianto non passa a terzi ... affaritaliani.it LAVORI DI QUESTA SETTIMANA ALLA CAMERA Aula • Decreto ex ILVA: discussione generale, esame e votazioni (emendamenti e ordini del giorno) fino a dichiarazioni di voto e voto finale. • DDL Legge annuale sulle piccole e medie imprese: discussi x.com Patty L'Abbate. . INTERROGAZIONE PARLAMENTARE MORTI SUL LAVORO ILVA TARANTO Ho effettuato un interrogazione parlamentare in commissione lavoro presso la Camera dei deputati, per l' incidente sul lavoro che il 12 gennaio 2026, ha caus facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.