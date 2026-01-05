Il mercato di gennaio si avvicina e le trattative iniziano a prendere forma. Secondo fonti portoghesi, il Napoli avrebbe avviato contatti con il Benfica per il trasferimento di Lorenzo Lucca, un affare valutato intorno ai 30 milioni di euro. La situazione mostra come le dinamiche del calcio internazionale continuino a evolversi, con club italiani e portoghesi pronti a definire future operazioni di mercato.

Dal Portogallo arrivano segnali chiari sul futuro di Lorenzo Lucca. Secondo A Bola, uno dei principali quotidiani sportivi portoghesi, sono iniziati i contatti tra Napoli e Benfica per il trasferimento dell’attaccante nel mercato di gennaio. Una pista che prende forma e che coinvolge direttamente anche le strategie del club azzurro. L’operazione sarebbe nata su indicazione di José Mourinho, tecnico che avrebbe individuato in Lucca il profilo giusto per rinforzare l’attacco del Benfica. Napoli-Benfica, contatti avviati per Lucca. La notizia trova conferme in Portogallo. A Bola riferisce che Napoli e Benfica sono già in contatto per formalizzare il trasferimento di Lorenzo Lucca. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Sorpresa Napoli, può dire addio già a gennaio: affare da 30 milioni

Leggi anche: Sorpresa Napoli, può dire addio già a gennaio: affare da 35 milioni

Leggi anche: Scelta fatta, il neo acquisto del Napoli può dire già addio: formula a sorpresa

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Cessione Napoli può dire addio in prestito | novità da Sky; Napoli il mercato in entrata si sblocca? Una cessione a sorpresa può cambiare tutto.

Parla Conte dopo Lazio Napoli Le sue dichiarazioni a sorpresa sul mercato - facebook.com facebook

VIDEO - Napoli, sorpresa del Bar Cafaro a Noa Lang x.com