Sorpresa Napoli può dire addio già a gennaio | affare da 35 milioni

Il mercato di gennaio si avvicina e le trattative iniziano a prendere forma. Secondo fonti portoghesi, il Napoli avrebbe avviato contatti con il Benfica per Lorenzo Lucca, un affare valutato intorno ai 35 milioni di euro. La possibile cessione rappresenta un’anticipazione importante per la squadra partenopea, che potrebbe dover affrontare questa operazione nei prossimi mesi.

Dal Portogallo arrivano segnali chiari sul futuro di Lorenzo Lucca. Secondo A Bola, uno dei principali quotidiani sportivi portoghesi, sono iniziati i contatti tra Napoli e Benfica per il trasferimento dell’attaccante nel mercato di gennaio. Una pista che prende forma e che coinvolge direttamente anche le strategie del club azzurro. L’operazione sarebbe nata su indicazione di José Mourinho, tecnico che avrebbe individuato in Lucca il profilo giusto per rinforzare l’attacco del Benfica. Napoli-Benfica, contatti avviati per Lucca. La notizia trova conferme in Portogallo. A Bola riferisce che Napoli e Benfica sono già in contatto per formalizzare il trasferimento di Lorenzo Lucca. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

