Longevità e VILPA | cosa sono e perché bastano cinque scatti al giorno per vivere più a lungo

La salute si conquista con piccoli gesti quotidiani. Basta poco: cinque “scatti” al giorno, anche brevi, sono sufficienti per migliorare la longevità. Non serve passare ore in palestra o allenarsi come un maratoneta. Basta muoversi di più, anche solo per pochi minuti, per fare la differenza e vivere più a lungo.

N on servono ore di palestra né allenamenti da maratoneta per fare qualcosa di concreto per la salute. Secondo Valter Longo, autorevole esperto sul tema dell’invecchiamento in salute, bastano brevi esplosioni di attività fisica vigorosa sparse nella giornata per ridurre in modo significativo il rischio di mortalità e vivere più a lungo. Il concetto chiave, spiegato dal medico anche in un recente articolo Sul Corriere della Sera, si chiama VILPA – acronimo inglese di Vigorous Intermittent Lifestyle Physical Activity – ovvero attività fisica intermittente vigorosa nell’ambito delle normali azioni quotidiane. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Piccole modifiche nella routine quotidiana possono avere un impatto significativo sulla longevità.

Un recente sondaggio di Cerba HealthCare evidenzia come gli italiani siano sempre più interessati a migliorare la qualità della vita, piuttosto che alla sola longevità.

