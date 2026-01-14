Cinque minuti in più e 30 in meno | ecco cosa serve per vivere più a lungo

Piccole modifiche nella routine quotidiana possono avere un impatto significativo sulla longevità. Dedicarne cinque minuti in più all’attività fisica e ridurre di trenta minuti il tempo trascorso seduti sono strategie semplici ma efficaci per migliorare la salute e prolungare la vita. Questi cambiamenti, facilmente adottabili, contribuiscono a uno stile di vita più equilibrato e sostenibile nel tempo.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.