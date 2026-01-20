Un recente sondaggio di Cerba HealthCare evidenzia come gli italiani siano sempre più interessati a migliorare la qualità della vita, piuttosto che alla sola longevità. Tuttavia, molti effettuano pochi controlli preventivi. L'uso di biomarcatori e intelligenza artificiale può favorire un approccio più proattivo alla prevenzione, contribuendo a una vita più sana e duratura.

Sondaggio Cerba HealthCare: gli italiani puntano sulla qualità della vita ma fanno pochi controlli. Biomarcatori e AI per una prevenzione più proattiva. Gli italiani associano sempre più la longevità non alla semplice durata della vita, ma alla qualità del vivere quotidiano. È il quadro che emerge dal sondaggio “Longevità e salute attiva in Italia”, realizzato da Cerba HealthCare Italia su un campione rappresentativo di mille cittadini. Per il 57,3% degli intervistati, infatti, vivere a lungo significa soprattutto vivere bene, mentre solo il 29,2% collega la longevità al numero degli anni. La prevenzione è percepita come un valore condiviso: oltre il 90% la considera importante o molto importante. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Longevità e prevenzione: gli italiani vogliono vivere meglio, non solo più a lungo

Longevità e prevenzione: gli italiani vogliono vivere meglio, ma chiedono percorsi guidati da dati e scienzaGli italiani desiderano una vita lunga e in buona salute, preferendo percorsi basati su dati e scienza.

