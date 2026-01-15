L' agguato mentre pascolava le pecore poi gli spari in testa | così è stato ucciso l' allevatore a Partinico
A Partinico, un allevatore è stato vittima di un'aggressione armata mentre si trovava con il suo gregge di pecore. L’uomo è stato colpito mortalmente da alcuni spari, mentre pascolava nel territorio vicino all’ovile. L’episodio, ancora oggetto di indagine, desta preoccupazione e solleva interrogativi sulla situazione di sicurezza nella zona.
Il killer lo avrebbe raggiunto lì dove sapeva di trovarlo insieme al suo gregge di pecore, a pochi chilometri dall’ovile in cui la vittima teneva gli animali, e avrebbe sparato con freddezza senza lasciargli scampo. Proseguono le indagini sull’omicidio di Vito La Puma, 73 anni, allevatore. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Le moto affiancate, poi gli spari: Ottavio Colalongo ucciso con una raffica di proiettili sul viso
Leggi anche: Taleggio, il lupo sbrana le pecore di un allevatore: la recinzione non è bastata a proteggere il gregge
L'agguato mentre pascolava le pecore, poi gli spari in testa: così è stato ucciso l'allevatore a Partinico.
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.