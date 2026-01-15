L' agguato mentre pascolava le pecore poi gli spari in testa | così è stato ucciso l' allevatore a Partinico

A Partinico, un allevatore è stato vittima di un'aggressione armata mentre si trovava con il suo gregge di pecore. L’uomo è stato colpito mortalmente da alcuni spari, mentre pascolava nel territorio vicino all’ovile. L’episodio, ancora oggetto di indagine, desta preoccupazione e solleva interrogativi sulla situazione di sicurezza nella zona.

