L’omicidio dell’allevatore Vito La Puma a Partinico prende quota la pista mafiosa

L’omicidio di Vito La Puma a Partinico sta suscitando attenzione sulla possibile implicazione della mafia. L’allevatore, già coinvolto in tentativi di estorsione e minacce, era noto per la sua faida con la famiglia Salto e la famiglia Giambrone. Le indagini si concentrano sulla pista mafiosa, considerando il suo passato e le tensioni tra le fazioni locali. La vicenda evidenzia le complesse dinamiche criminali nella zona.

Prende corpo l’ipotesi che possa esserci la mano della mafia dietro l’omicidio di Vito La Puma. Perché l’allevatore assassinato, già vittima di estorsioni e bersaglio di intimidazioni incendiarie da parte della famiglia Giambrone nel 2013, protagonista di una faida con la Salto, avrebbe fatto parte proprio di quest’ultima fazione. Il suo nome, peraltro, compare a pieno titolo nell’inchiesta Kelevra, che è giunta in questi giorni alle battute finali. Diversi elementi spingono in questa direzione e dunque la domanda da porsi non è soltanto chi abbia sparato, ma soprattutto per conto di chi. Chi ha premuto il grilletto potrebbe appartenere a Cosa nostra oppure si tratta di qualcuno cresciuto nello stesso humus criminale, deciso a colpire la vecchia mafia, proprio nel momento più delicato: quello della resa dei conti giudiziaria e della ridefinizione degli equilibri di potere nel mandamento di Borgetto-Partinico. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L’omicidio dell’allevatore Vito La Puma a Partinico, prende quota la pista mafiosa Leggi anche: Estorsione mafiosa, allevatore costretto a pagare per riavere il bestiame: arrestato un 54enne Leggi anche: L'agguato mentre pascolava le pecore, poi gli spari in testa: così è stato ucciso l'allevatore a Partinico La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Eseguita l'autopsia sul corpo dell'allevatore ucciso a Partinico, nel Palermitano https://qds.it/omicidio-partinico-vito-la-puma-autopsia-delitto-mafia/ #omicidio #partinico - facebook.com facebook Trovato il cadavere di un allevatore nelle campagne in provincia di Palermo. Ipotesi omicidio, sarebbe stato ucciso con due colpi di arma da fuoco x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.