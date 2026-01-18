Partinico svolta nell’omicidio La Puma | auto finisce sotto sequestro

A Partinico, si registra una svolta nell’indagine sull’omicidio La Puma, con un’auto sottoposta a sequestro. Le immagini raccolte potrebbero rappresentare un elemento chiave per chiarire i fatti e avanzare nella ricostruzione del caso, che al momento vede come possibile pista quella mafiosa. La vicenda rimane sotto osservazione, mentre le autorità proseguono le indagini per fare luce sulla dinamica e sui responsabili.

L'attenzione della squadra mobile e del commissariato si sta concentrando su un'auto, un veicolo che sarebbe transitato nella zona del delitto in un orario perfettamente compatibile con la sparatoria. La vettura, finita sotto sequestro, è stata immortalata dall'occhio elettronico di una telecamera di videosorveglianza installata in un'abitazione privata, situata nelle immediate vicinanze del luogo in cui il pastore è stato assassinato.Non si tratta di un controllo di routine: gli inquirenti stanno lavorando con decisione in questa direzione, con l'avvio di una serie di accertamenti tecnici irripetibili sul mezzo.

