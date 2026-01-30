Locanda Alinò si impone nel girone preliminare conquistando tutti i punti disponibili in classifica

La Locanda Alinò ha chiuso il girone preliminare del campionato a 7 Uisp con una serie impressionante di vittorie. Ha conquistato tutti i punti disponibili, vincendo tutte le undici partite in fila. Ora si prepara alle fasi successive con un vantaggio evidente sulle rivali.

La Locanda Alinò si è imposta come dominatrice assoluta del girone preliminare del campionato a 7 Uisp provinciale, chiudendo il turno con il punteggio massimo: undici vittorie consecutive, ventidue punti in classifica e un rendimento che ha lasciato senza alternative le avversarie. Il successo non è stato solo un risultato tecnico, ma un'affermazione di forza, organizzazione e coesione interna che ha messo in evidenza il valore del gruppo guidato da un allenatore che ha saputo sfruttare al meglio le potenzialità di una rosa equilibrata e motivata. Il campionato, che si svolge a livello amatoriale ma con un'organizzazione strutturata, ha visto la squadra di via Alinò dominare fin dal primo turno, mettendo in difficoltà anche le formazioni più quotate del territorio.

La Locanda Alinò fa il suo en plain nel calcio a 7 Uisp della Spezia.

