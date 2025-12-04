Papà… Putin la figlia segreta inseguita dai reporter ucraini Le immagini fanno il giro del mondo
L’incontro inaspettato tra la giovane donna indicata come la figlia segreta di Vladimir Putin, Elizaveta Krivonogykh, nota anche come Luiza Rozova, e due giornalisti ucraini a Parigi ha innescato una vasta e complessa discussione mediatica e ha sollevato interrogativi sulla sfera personale dei leader mondiali e sulle conseguenze dei conflitti globali. La 22enne, che secondo diverse inchieste internazionali sarebbe nata da una presunta relazione tra Putin e l’ex addetta alle pulizie Svetlana Krivonogikh, si è trovata improvvisamente sotto i riflettori di una telecamera, costretta a confrontarsi, seppur indirettamente e con un notevole disagio, con l’enorme peso delle azioni politiche attribuite alla figura paterna. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
