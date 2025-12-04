L’incontro inaspettato tra la giovane donna indicata come la figlia segreta di Vladimir Putin, Elizaveta Krivonogykh, nota anche come Luiza Rozova, e due giornalisti ucraini a Parigi ha innescato una vasta e complessa discussione mediatica e ha sollevato interrogativi sulla sfera personale dei leader mondiali e sulle conseguenze dei conflitti globali. La 22enne, che secondo diverse inchieste internazionali sarebbe nata da una presunta relazione tra Putin e l’ex addetta alle pulizie Svetlana Krivonogikh, si è trovata improvvisamente sotto i riflettori di una telecamera, costretta a confrontarsi, seppur indirettamente e con un notevole disagio, con l’enorme peso delle azioni politiche attribuite alla figura paterna. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Papà…”. Putin, la figlia segreta inseguita dai reporter ucraini. Le immagini fanno il giro del mondo