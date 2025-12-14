Bondi Beach uomo disarma il killer a mani nude e lo lascia andare le immagini fanno il giro del mondo VIDEO

Durante una festosa giornata a Bondi Beach, un uomo ha disarmato un aggressore a mani nude e successivamente lo ha lasciato andare, suscitando shock e incredulità. Le immagini dell’evento hanno rapidamente fatto il giro del mondo, aggiungendo tensione a un clima già caldo nella vibrante città di Sydney.

Sono ore frenetiche quelle che si stanno vivendo a Sydney, in Australia, dopo l’agguato a Bondi Beach durante la festa di Hannukkah. Secondo quanto riferiscono fonti locali come Sky News Australia ci sarebbero almeno 1o morti e 12 feriti. Il bilancio sarà più certo nelle prossime ore. Intanto continuano ad apparire sui social video di quello che sembra essere a tutti gli effetti un attentato. In uno di questi, una persona riesce a togliere dalle mani del killer l’arma. Dopo aver disarmato il killer, l’uomo decide deliberatamente di non colpirlo in alcun modo. Invece di utilizzare violenza contro l’attentatore ormai inerme, appoggia con calma il fucile a un albero e lascia che l’uomo si allontani, spostandosi sul ponte, dove si trovava il suo complice. Cultweb.it Sparatoria a Sydney: il video dell'uomo che disarma un attentatore a Bondi Beach - Mentre gli attentatori sparavano sulla folla radunata a Bondi Beach per la festività di Hanukkah, un uomo è riuscito ad ... tg.la7.it

Un uomo riesce a disarmare uno dei killer: il video - In un filmato diffuso sui social, si vede un uomo che riesce a disarmare uno dei killer. msn.com

Sidney, Australia. Attentato a un evento organizzato per la festività ebraica di Hanukkah a Bondi Beach. Due uomini avrebbero aperto il fuoco contro i partecipanti alla festa. Diversi morti e feriti. x.com

Sydney, sparatoria di massa a Bondi Beach: maxi fuga dalla spiaggia - facebook.com facebook

© Cultweb.it - Bondi Beach, uomo disarma il killer a mani nude e lo lascia andare, le immagini fanno il giro del mondo (VIDEO)