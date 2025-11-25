Droga e telefonini nel carcere di Pagliarelli rischiano il processo il neomelodico Niko Pandetta e altri 34

Il pentito Alessio Puccio aveva descritto con una frase molto semplice come sarebbero andate le cose all'interno del Pagliarelli: "Il carcere è un mondo a sé e le regole le facciamo noi". E, come era emerso da un'inchiesta dei carabinieri e della polizia penitenziaria che lo scorso 23 maggio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

