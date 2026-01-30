Livio Suppo | Bagnaia non è come Marc Marquez quella frase di Dall'Igna non è stata felicissima

Livio Suppo torna a parlare delle differenze tra Bagnaia e Marquez, commentando anche le parole di Dall’Igna. Il consulente racing, fresco vincitore del titolo di Moto2 con Italtrans, spiega che quando si vince si sa che prima o poi il pilota di punta può perdere terreno. “Bagnaia non è come Marquez”, dice Suppo, e aggiunge che la frase di Dall’Igna non è stata felicissima.

Intervista a Livio Suppo, consulente racing e fresco vincitore del titolo di Moto2 con il team Italtrans: "Quando vinci sai che perderai il pilota di punta".

Michele Pirro svela i dettagli sulla rivalità tra le Ducati di Marquez e Bagnaia, sottolineando come le differenze siano minime e il vero lavoro si giochi su dettagli.

Pecco Bagnaia chiarisce le differenze tra la sua Ducati GP25 e quella di Marc Marquez, sottolineando come le scelte tecniche e di setup abbiano portato a percorsi distinti.

