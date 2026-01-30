Questa sera alle 21.00 si gioca Liverpool contro Newcastle. I Reds cercano punti per risalire in classifica, i Magpies vogliono confermare il loro momento positivo. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e gli scommettitori stanno già considerando le quote e i pronostici. Da una parte, Liverpool punta a tornare alla vittoria in casa, dall’altra, Newcastle si presenta come una squadra insidiosa, pronta a mettere in crisi i padroni di casa. Arne Slot, l’allenatore dei Magpies, sembra più tranquillo in coppa, ma stasera si aspetta

E’ soltanto nelle coppe, sopratutto la Champions League ovviamente, che Arne Slot riesce a scrollarsi la pressione di dosso. Il suo Liverpool infatti non vince in Premier League dal 2-1 rifilato ai Wolves oltre un mese fa, una cosa che ha fatto storcere il naso a molti e che ha posto dei dubbi sulla sua. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Liverpool-Newcastle (sabato 31 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Magpies insidiosi per i Reds

Approfondimenti su Liverpool Newcastle

I tifosi sono in attesa della partita di sabato sera al Anfield, quando i Reds affronteranno il Newcastle alle 21:00.

Questa sera alle 21, i tifosi aspettano con ansia la sfida tra Liverpool e Newcastle.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Liverpool Newcastle

Argomenti discussi: Pronostico Liverpool-Newcastle United: analisi e probabili formazioni 31/01/2026 Premier League; Pronostico Liverpool-Newcastle: analisi, quote e consigli; Liverpool-Newcastle: canali TV, commenti in diretta e guida agli highlights; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky.

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 31 gennaio 2026: da Cagliari-Verona a Napoli-Fiorentina,Serie A in primo piano con Cagliari-Verona, spazio anche a Premier League e Bundesliga, oltre a un ricco sabato di Serie B e Primavera. libero.it

Pronostico Liverpool-Newcastle: hanno fatto 30Liverpool-Newcastle è una partita della ventiquattresima giornata di Premier League: diretta tv, probabili formazioni, pronostico ... ilveggente.it

L'Inter su Jones, oggi Liverpool-Newcastle: Slot lo manda in panchina. L'inglese out dall'11 titolare x.com

Premier League padrona d’Europa Con 5 squadre tra le prime 8 del girone unico di Champions League – Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea e Newcastle – il dominio inglese è sotto gli occhi di tutti. E il Manchester City Solo 11°, ma a pari punti con - facebook.com facebook