Questa sera alle 21, i tifosi aspettano con ansia la sfida tra Liverpool e Newcastle. Slot, l’allenatore dei Reds, si sente più tranquillo in Champions League, dove riesce a ricaricarsi e a staccare la spina dalle pressioni di campionato. La partita promette battaglia, con entrambe le squadre pronte a dare tutto sul campo.

E’ soltanto nelle coppe, sopratutto la Champions League ovviamente, che Arne Slot riesce a scrollarsi la pressione di dosso. Il suo Liverpool infatti non vince in Premier League dal 2-1 rifilato ai Wolves oltre un mese fa, una cosa che ha fatto storcere il naso a molti e che ha posto dei dubbi sulla sua. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Liverpool-Newcastle (sabato 31 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Liverpool Newcastle

