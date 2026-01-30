LIVE Trento-Tours 3-2 Champions League volley 2026 in DIRETTA | i padroni di casa la ribaltano ad un tie break infinito! Immenso Theo Faure!

Questa sera il match tra Trento e Tours si è concluso con un finale da brividi. I padroni di casa hanno vinto al tie break, in una partita lunga e piena di emozioni. Theo Faure ha giocato una partita da memorabile, trascinando la squadra alla vittoria. La diretta termina qui, con i tifosi ancora scossi e soddisfatti. Appuntamento al prossimo evento live.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra Diretta Live finisce qua. Via auguriamo buona notte e vi diamo appuntamento al prossimo evento live. Immenso Theo Faure (40 punti) che porta, insieme a Ramon, la squadra alla vittoria. Rimane, così, in fondo alla classifica il Tours che non sblocca il proprio cartellino. Incredibile rimonta dei padroni di casa che sotto 0-2 vincono al tie break 28-26! 28-26 E finisce qua!!! Il muro di Thorwie funziona! 27-26 Attacca verso posto 6 Faure e fa bene! 26-26 Mani out trovato anche da Mujanovic. 26-25 Ramon dalla seconda linea. Che bella soluzione. 25-25 Fuori il servizio di Ramon. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Trento-Tours 3-2, Champions League volley 2026 in DIRETTA: i padroni di casa la ribaltano ad un tie break infinito! Immenso Theo Faure! Approfondimenti su Trento Tours LIVE Trento-Tours 1-2, Champions League volley 2026 in DIRETTA: respirano i padroni di casa! Il match tra Trento e Tours si accende nel finale del primo set, con i padroni di casa che tentano di recuperare. LIVE Trento-Tours 0-1, Champions League volley 2026 in DIRETTA: Faure inarrestabile! Parità nel 2° set Questa sera si gioca la partita tra Trento e Tours, valida per la Champions League volley 2026. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Trento Tours Argomenti discussi: LIVE Trento-Tours, Champions League volley 2026 in DIRETTA: non si può più sbagliare; Champions League, note e curiosità statistiche in vista sfida di giovedì col Tours; TRENTINO VOLLEY * GIOVEDÌ SECONDO IMPEGNO ALLA BTS ARENA IN 2026 CEV CHAMPIONS LEAGUE: LA GUIDA A TRENTINO VOLLEY-TOURS VB (ORE 20.30); Champions League: Trento ospita il Tours. LIVE Trento-Tours 2-2, Champions League volley 2026 in DIRETTA: battaglia punto per punto! Emozionante finale di partita alla BTS ArenaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-18 Non finisce più!! 17-18 Sbaglia e non di poco Sbertoli in battuta. 17-17 Parallela vincente di Ramon. oasport.it PRIMA EUROPEA CASALINGA DEL 2026! 2026 CEV Champions League, Finale BTS Arena, Trento 20.30 TRENTINO ITAS TOURS VB # #CLVolleyM # #trentinonelcuore - facebook.com facebook PRIMA EUROPEA CASALINGA DEL 2026! 2026 CEV Champions League, Finale BTS Arena, Trento 20.30 TRENTINO ITAS TOURS VB Sky Sport Max DAZN #RadioDolomiti @trentinovolley # #CLVolleyM # #trentinonelcuore x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.