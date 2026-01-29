LIVE Trento-Tours 0-1 Champions League volley 2026 in DIRETTA | Faure inarrestabile! Parità nel 2° set

Questa sera si gioca la partita tra Trento e Tours, valida per la Champions League volley 2026. Al momento il punteggio è 0-1 per i francesi. Faure sta dominando in campo con attacchi precisi e continui. Il secondo set è molto combattuto: c’è stata una lunga battuta di Ramon che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Voss ha concluso il punto con un colpo secco a rete, portando i francesi a -2. La partita è ancora aperta e tutto può succedere.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-19 Pulisce tutto a rete Voss. -2 i francesi. 21-18 Veramente lunghissima stavolta la battuta di Ramon. 21-17 Super ace di Ramon!! +4 per i padroni di casa. 20-17 Sbaglia il n.4 del Tours al servizio Dardzans. 19-17 Passa in mezzo lo sloveno questa volta. Bravo Mujanovic. 19-16 Murato Mujanovic da Flavio! Trento che allunga nel 2°. Time out chiesto da Juricic. 18-16 Flavio muro granitico su Heslinga! 17-16 Invasione del Tours a rete. 16-16 L'hanno ripresa i padroni di casa! Theo Faure trova un missile sul palleggio di Laurenzano. 15-16 Mani out per Ramon.

