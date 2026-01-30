LIVE Skicross Val di Fassa 2026 in DIRETTA | Deromedis ed altri due azzurri ai quarti attesa per Galli

Questa mattina a Val di Fassa si sono disputate le gare di skicross, con alcuni atleti italiani che sono riusciti a qualificarsi per i quarti di finale. Deromedis, insieme ad altri due azzurri, ha passato il turno e ora attende l’ultimo step prima di arrivare alle semifinali. La sfida si fa interessante, anche perché c’è grande attesa per Galli, che potrebbe regalare una sorpresa. La corsa continua con tanti occhi puntati sulla pista, mentre gli atleti si preparano a dare il massimo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUARTI DI FINALE (CATEGORIA MASCHILE) 13.02 Maier e Lack passano il turno Maier. Lack. Gantenbein. Cousin. 13.01 Si prosegue con l'ultima heat dei quarti MAIER Daniela LACK Saskja GANTENBEIN Talina COUSIN Sixtine 13.00 Come da pronostico passano Thompson e Berger Sabbatel che nel finale ha sbracciato su Gairns, si si sono disturbate a vicenda. Thompson. Berger Sabbatel. Gairs. Klapprott. 12.59 Si prosegue con la terza heat. Occhio alla sfida Berger Sabbatel-Thomson. BERGER SABBATEL Marielle THOMPSON Marielle KLAPPROTT Luisa GAIRNS Tiana 12.58 Prestazione solidissima per Galli che vince la sua heat, passa in semifinale e precede Redder.

