LIVE Skicross Val di Fassa 2026 in DIRETTA | attesa per Deromedis

La gara di skicross in Val di Fassa entra nel vivo con la penultima batteria. Tra gli atleti in pista ci sono AUJESKY Johannes, DRURY Kevin, COOK Carson e OPETNIK Moritz. L’attenzione è tutta su Simone Deromedis, in attesa di scendere in pista dopo questa fase. La competizione si fa sempre più serrata mentre gli atleti cercano di conquistare un buon risultato in vista delle Olimpiadi 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.47 Penultima batteria, dopo sarà la volta di Simone Deromedis AUJESKY Johannes DRURY Kevin COOK Carson OPETNIK Moritz 12.46 Che gara per Tomasoni! L'azzurro è rimasto nelle retrovie dopo le strutture iniziali, per poi prendere velocità esattamente come Zuech nel rettilineo con le strutture. bravo poi a tenere botta. Passa anche Fiva. Fiva. Tomasoni. Klufts. Lenher. 12.45 Adesso in batteria c'è un atleta ostico come Alex Fiva, con lui Federico Tomasoni FIVA Alex LENHERR Jonas KLUFTS Evan TOMASONI Federico 12.44 Eliminato Piccolo, ma va bene cpsì per il giovane azzurro.

