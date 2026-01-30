Oggi in Val di Fassa si corre la prima gara di Coppa del Mondo di skicross. Deromedis cerca risposte importanti prima delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Gli appassionati seguono in diretta per capire se potrà essere l’anno giusto per il ritorno sul podio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici di OA Sport Buongiorno e Benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale relativa alla gara-1 della tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di skicross in Val di Fassa. Si tratta di una giornata importantissima per Simone Deromedis che, nella fattispecie, avrà la possibilità di riaprire i giochi in ottica classifica generale. Dopo la parentesi negativa a Veysonnaz, l’azzurro infatti nelle “qualifiche” di ieri è apparso in ottimo spolvero vincendo la sua heat preliminare (disputata in sostituzione delle regolari qualificazioni a crono, cancellate 48 ore fa per maltempo) precedendo il transalpino Alexis Jay e al giapponese Satoshi Furuno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Skicross, Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Deromedis cerca risposte prima delle Olimpiadi

