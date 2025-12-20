LIVE Skicross Innichen 2025 in DIRETTA | pochi minuti al via delle finali Deromedis cerca il riscatto
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.40 Buongiorno amici di OA Sport, mancano circa venti minuti all’inizio delle finali della tappa di San Candido della Coppa del Mondo di skicroos! Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della Coppa del Mondo di skicross, con un’altra tappa italiana che si rende protagonista della competizione. Ci troviamo a San Candido, anche nominata Innichen se volessimo seguire la lingua tedesca, molto diffusa per via della forte presenza austriaca nel comune italiano appena citato. La qualificazione per gli italiani, sia nella competizione maschile che in quella femminile, ci ha permesso di portare un’azzurra e ben cinque azzurri alla fase finale che per quanto riguarda gli uomini partirà con gli ottavi di finale mentre direttamente dai quarti per le donne. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Skicross, Innichen 2025 in DIRETTA: nuovo duello tra Deromedis e Howden
Leggi anche: LIVE Skicross, Innichen 2025 in DIRETTA: Deromedis deve riscattare le difficili qualificazioni
LIVE Skicross, Innichen 2025 in DIRETTA: Deromedis deve riscattare le difficili qualificazioni; A che ora gli sport invernali oggi: orari sabato 20 dicembre, calendario gare, tv, streaming; Skicross, la Coppa del Mondo sbarca in Italia: Simone Deromedis da leader a San Candido; Skicross, Sandra Naeslund mattatrice in Coppa del Mondo: tris ad Arosa e allungo. Jole Galli eliminata.
LIVE Skicross, Innichen 2025 in DIRETTA: nuovo duello tra Deromedis e Howden - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della Coppa del Mondo di ... oasport.it
Skicross, la Coppa del Mondo sbarca in Italia: Simone Deromedis da leader a San Candido - La Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle che sarà protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, si appresta a ... oasport.it
Skicross in Innichen - Gantenbein auf dem Podest – Fiva im Pech - jährigen Schweizerin nun erstmals zu Platz 2 – zum Sieg aber (noch) nicht. srf.ch
Nur noch wenige Tage bis zum SkiCross Weltcup in Innichen! Die Prinoth Pistenfahrzeuge sind Tag und Nacht im Einsatz, um die Strecke bestens für spannende Rennen vorzubereiten. Mancano solo pochi giorni alla Coppa del Mondo di SkiCro - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.