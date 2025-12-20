LIVE Skicross Innichen 2025 in DIRETTA | pochi minuti al via delle finali Deromedis cerca il riscatto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.40 Buongiorno amici di OA Sport, mancano circa venti minuti all’inizio delle finali della tappa di San Candido della Coppa del Mondo di skicroos! Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della Coppa del Mondo di skicross, con un’altra tappa italiana che si rende protagonista della competizione. Ci troviamo a San Candido, anche nominata Innichen se volessimo seguire la lingua tedesca, molto diffusa per via della forte presenza austriaca nel comune italiano appena citato. La qualificazione per gli italiani, sia nella competizione maschile che in quella femminile, ci ha permesso di portare un’azzurra e ben cinque azzurri alla fase finale che per quanto riguarda gli uomini partirà con gli ottavi di finale mentre direttamente dai quarti per le donne. 🔗 Leggi su Oasport.it

