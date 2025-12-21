CLICCA QUI PER AGGIORNARE IN DIRETTA LIVE 11.40 Buongiorno amici di OA Sport, mancano venti minuti alla gara 2 di Innichen della Coppa del Mondo di skicross, Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale del secondo giorno di gare finali della Coppa del Mondo di skicross, con diversi azzurri che partiranno per migliorare o ripetere la prestazione di ieri dove hanno trionfato il canadese Reece Howden nella competizione maschile e la svedese Sandra Naeslund in quella femminile. Nella competizione maschile, sono cinque gli azzurri che fanno parte dei trentadue sciatori che gareggeranno: parliamo di Dominik Zuech, che ieri ha concluso alla settima posizione, Davide Cazzaniga che partirà con la diciassettesima pettorina, Simone Deromedis che invece ha ventiquattresima, Federico Tomasoni con la ventisettesima e Edoardo Zorzi con il ventiseiesimo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Skicross, Innichen 2025 in DIRETTA: manca poco all’inizio delle finali, Deromedis cerca il riscatto

Leggi anche: LIVE Skicross, Innichen 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via delle finali, Deromedis cerca il riscatto

Leggi anche: LIVE Skicross, Innichen 2025 in DIRETTA: iniziano gli ottavi maschili, Deromedis in cerca di riscatto!

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

LIVE Skicross, Innichen 2025 in DIRETTA: dominio assoluto di Howden a San Candido! Settimo Zuech con Deromedis infortunato; LIVE Skicross, Innichen 2025 in DIRETTA: Deromedis deve limitare i danni in gara-2; LIVE Skicross, Arosa 2025 in DIRETTA: Deromedis vince di forza la finale B ed è 5°. Consolidato il pettorale giallo!; Skicross: passo falso di Deromedis nella gara-1 di San Candido. Howden ne approfitta.

LIVE Skicross, Innichen 2025 in DIRETTA: Deromedis deve limitare i danni in gara-2 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE IN DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale del secondo giorno di gare finali della Coppa del ... oasport.it

LIVE Skicross, Innichen 2025 in DIRETTA: nuovo duello tra Deromedis e Howden - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della Coppa del Mondo di ... oasport.it