LIVE Sinner-Djokovic Australian Open 2026 in DIRETTA | rivincita della semifinale di due anni fa

Questa mattina a Melbourne si gioca la semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. L’azzurro cerca di arrivare per la terza volta di fila in finale agli Australian Open, dopo le vittorie del 2024 e del 2025. Djokovic, invece, vuole confermarsi e proseguire il suo cammino verso un altro titolo. La sfida si preannuncia emozionante, con i due già incrociatisi due anni fa in una semifinale che ricordano ancora bene.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Djokovic Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match tra l' azzurro Jannik Sinner ed il serbo Novak Djokovic, valido per la seconda semifinale di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis: a Melbourne, l'italiano vuole centrare la terza finale consecutiva nel primo torneo stagionale del Grand Slam (di cui vinse l'ultimo atto nel 2024 e nel 2025). L'azzurro non potrà raggiungere il numero 1 ATP a fine torneo, ma il match odierno mette in palio 500 punti per il ranking ATP: Sinner, alla vigilia delle semifinali deve recuperare 2150 punti nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz, e tra semifinali e finali ce ne sono a disposizione 1200.

