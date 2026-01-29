Australian Open 2026 | Sinner vs Djokovic | Semifinale gratis diretta NOVE

La semifinale dell'Australian Open tra Sinner e Djokovic sarà visibile in diretta su NOVE venerdì mattina. L’incontro si gioca a Melbourne Park e inizia alle 9. Gli appassionati possono seguirlo senza bisogno di abbonamenti, perché la trasmissione è gratuita. È una sfida tra due grandi tennisti italiani e serbi, molto attesa dagli spettatori italiani.

La semifinale dell'Australian Open tra Jannik Sinner e Novak Djokovic viene trasmessa in chiaro su NOVE venerdì 30 gennaio dalle 9 in diretta da Melbourne Park. Sesta semifinale consecutiva negli Slam per Sinner, terza a Melbourne dove prosegue la difesa del titolo conquistato nel 2024 contro lo stesso Djokovic in una rivincita che promette spettacolo assoluto #Sinner #Djokovic #AustralianOpen #NOVE #Semifinale #JannikSinner #NovakDjokovic #Tennis #MelbournePark #HBOMax #Eurosport #Alcaraz #Zverev #GrandSlam #TennisItaliano Jannik ha già affrontato Novak 10 volte vincendo gli ultimi 5 precedenti dalla mitica Coppa Davis 2023: semifinale Australian Open 2024, finale Shanghai, Roland Garros e Wimbledon. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Australian Open 2026: Sinner vs Djokovic | Semifinale gratis diretta NOVE Approfondimenti su Australian Open 2026 Australian Open 2026: semifinale Sinner-Djokovic in diretta su Nove Domani mattina, gli appassionati di tennis potranno seguire in diretta su Nove la semifinale degli Australian Open tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Australian Open 2026, la semifinale Sinner-Djokovic in diretta sul Nove La semifinale degli Australian Open 2026 tra Jannik Sinner e Novak Djokovic sarà trasmessa in diretta sul Nove domani mattina. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Australian Open 2026: Sinner vs Djokovic | Semifinale gratis diretta NOVE Ultime notizie su Australian Open 2026 Argomenti discussi: Jannik Sinner - Ben Shelton all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis ATP; Australian Open, Sinner e il derby Musetti-Sonego ma non solo: quando giocano gli italiani e dove vederli |…; Sinner incontra... Sinner: il sosia è impressionante! VIDEO; Australian Open, Sinner doma Shelton e si regala Djokovic in semifinale. Australian Open, Sinner e il colpo del torneo: la magia contro Shelton - VideoMagia di Jannik Sinner agli Australian Open 2026. Il tennista azzurro, impegnato oggi, mercoledì 28 gennaio, contro l'americano Ben Shelton nei quarti di finale dello Slam di Melbourne, ha dato ... adnkronos.com Dove vedere in tv la semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic agli Australian Open 26: orari e canaliL ’eterna sfida fra Jannik Sinner e Novak Djokovic si arricchisce di un nuovo entusiasmante capitolo: la semifinale degli Australian Open 2026 (Sinner è attualmente il numero 2 al mondo; Djokovic il n ... iodonna.it Le vite parallele di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz scorrono verso lo snodo decisivo degli Australian Open seguendo percorsi opposti, coerenti con caratteri e stili profondamente diversi. Il n.1 ha scelto di allenarsi all'aperto e sotto gli occhi di tutti. Scelta oppost - facebook.com facebook Run it back like it's 2023 Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina si sfideranno nella miglior finale possibile all'Australian Open, come già accaduto nel 2023 Sabalenka è 11-0 nel 2026 e non ha ancora perso un *set*, ma l'ultima a strappargliene uno è st x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.